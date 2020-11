Luca Argentero, parla Cristina Marino: “Ecco la verità sul nostro rapporto”

Il successo di Luca Argentero ha cambiato il suo rapporto con la compagna Cristina Marino? La diretta interessata rivela ogni segreto.

Cristina Marino, compagna di Luca Argentero e neomamma della piccola Nina Speranza, è una donna timida e riservata. Non ama parlare pubblicamente della sua vita privata. Ma dopo le continue indiscrezioni che la vorrebbero frustrata per il successo del consorte, la 29enne attrice milanese nonché fondatrice di un’attività imprenditoriale che si occupa del vivere sano ha deciso di rompere il silenzio.

La confessione di Cristina Marino

Intervistata dal quotidiano Il Tempo Cristina Marino ha spiegato che essere la compagna di Argentero la rende molto orgogliosa. Lungi dal sentirsi frustrata, è lusingata dal fatto di essere sovente rappresentata dai media come la compagna del richiestissimo attore. L’arrivo della loro figlia, poi, ha rafforzato ancora di più la complicità di coppia e l’armonia coniugale.

Nonostante Luca Argentero sia diventato l’attore dei record con il suo ruolo nella fiction di Rai1 Doc – Nelle tue mani, la vita al fianco di Cristina Marino è proseguita tranquillamente nella loro abitazione in Umbria. “Da quando sono la compagna di Luca sono più esposta ai giudizi”, ammette la diretta interessata, ma questo non l’ha mai fatta sentire inferiore. E a chi le domanda se le dia fastidio essere definita “solo” come la compagna di Argentero risponde: “Mi lusinga molto. Sono orgogliosa del mio uomo e della sua carriera. Non vivo il nostro rapporto, né il mio lavoro con frustrazione”. Quanto al suo futuro professionale, si augura di riuscire a interpretare ruoli sempre più impegnativi per crescere come artista e scoprire lati inediti della sua personalità.

