Nasceva oggi 28 novembre Laura Antonelli: foto, vita e carriera

Conosciamo meglio la storia dell’attrice italiana Laura Antonelli, in origine Antonaz: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Ripercorriamo la storia dell’attrice Laura Antonaz, poi che è diventata Antonelli. La donna è nata a Pola, in Istria, il 28 novembre del 1941, è divenuta famosa con i vari film, la maggior parte erotici, girati tra gli anni Settanta e Ottanta. Inoltre, è stata considerata come una delle attrici più belle di sempre. Poi dopo gli anni Novanta c’è stato un declino per quanto riguarda la sua vita privata con vicende legate alla droga e con un’operazione chirurgica. Da piccolissima, insieme alla sua famiglia, vola a Napoli, dove studia al Liceo Scientifico “Vincenzo Cuoco” per diplomarsi successivamente all’I.S.P.E.F. (Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica). Nonostante lavorasse già come insegnante di ginnastica a Roma, ha iniziato a girare sport pubblicitari facendo la sua comparsa in fotoromanzi grazie alla sua bellezza. Poi ha fatto il suo debutto in film importanti, come “Il magnifico cornuto” di Antonio Pietrangeli e “Le sedicenni” di Luigi Petrini.

Successivamente nel 1971 è divenuta famosa in Italia in “Il merlo maschio“, recitando al fianco di Lando Buzzanca con la regia di Pasquale Festa Campanile. Poi è stata protagonista nel film “Malizia” di Salvatore Samperi vincendo anche il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista, conferitole dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Poi ha recitata anche insieme a Diego Abatantuono in “Viuuuulentemente…mia“, di Carlo Vanzina, del 1982; poi è protagonista in “Grandi magazzini“, di Castellani e Pipolo. Poi in lungo declino a partire da inizio Novanta a causa del suo rapporto con la droga con la Corte d’appello di Roma che nel 2000 l’ha riconosciuta come consumatrice di stupefacenti ma non spacciatrice.

All’età di 73 anni non ce l’ha fatta a causa di un infarto avvenuto nella sua abitazione di Ladispoli il 22 giugno 2015. Tanti attori al suo funerale, come gli amici Lino Banfi, Claudia Koll, Simone Cristicchi ed Enrico Montesano.

Nasceva oggi 28 novembre Laura Antonelli: vita privata

All’età di 24 anni si è sposata con l’antiquario Enrico Piacentini, ma subito le nozze furono risolte velocemente. Ha avuto una relazione con il collega di Arbore, Mario Marenco, della trasmissione radiofonica Alto gradimento. Inoltre, è stata legata sentimentalmente al divo francese Jean-Paul Belmondo per otto anni.