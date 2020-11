Jasmine Carrisi, la strana domanda sui social dopo il debutto in tv

Jasmine Carrisi ha effettuato il proprio debutto televisivo ieri sera a The Voice Senior e questa mattina ha rivolto una domanda ai fan.

C’era grande attesa da parte del pubblico per la prima puntata di The Voice Senior, talent musicale condotto da Antonella Clerici che vede in gara talenti canori in cerca di un’ultima chance per sfondare nel mondo della musica. Tra i tanti motivi d’interesse c’era anche il debutto televisivo di Jasmine Carrisi in qualità di giudice al fianco del padre. In molti, infatti, avevano criticato la scelta di mettere in giuria una ragazza con scarsa esperienza in campo musicale e nessuna in campo televisivo.

Prima dell’inizio del programma sia il padre – Al Bano – che la conduttrice hanno commentato positivamente le qualità della ragazza, difendendo la scelta di metterla in giuria. Ieri sera era dunque la prova del nove per la 19enne pugliese e chiunque abbia visto il programma è rimasto colpito dalla sua prova. Nei primi minuti Jasmine è apparsa visibilmente emozionata, ma con il passare del tempo ha acquisito sicurezza ed ha regalato grandi soddisfazioni sia al pubblico che a chi ha puntato forte su di lei.

Jasmine Carrisi, la strana domanda dopo il debutto televisivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi💘 (@jasminecarrisi)

Di certo la giovane Jasmine avrà saputo del parere positivo della critica e di quello del pubblico dopo la sua prova di ieri. Tuttavia, la ragazza è in cerca di conferme da parte del suo pubblico, i fan che da diverso tempo ormai la seguono su Instagram. Così questa mattina ha pubblicato alcuni scatti e chiesto ai follower se avessero gradito il suo debutto televisivo, anche se ha fatto riferimento alla trasmissione in generale: “Vi è piaciuto The Voice Senior?”.

I feedback cercati dalla ragazza sono positivi, c’è chi scrive semplicemente “Yes, Baby”, chi si limita ad un commento estetico: “Incanto” e chi le fa i complimenti per la sua simpatia: “Sei simpatica”. C’è anche chi esprime un commento in toto sulla trasmissione e sulla sua prestazione, scrivendo: “Siiii un programma stupendo. Bravissima Jasmine . un abbraccio”. Insomma, buona la prima.