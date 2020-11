Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis vittima di un terribile scherzo – VIDEO

Attimi di panico nella Casa del Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis si è trovato un topo nel suo letto, ecco come ha reagito.

Nella casa del Grande Fratello Vip continuano ad alternarsi momenti di altissima tensione e spaccati di relax e puro divertimento. Come il siparietto che ha appena visto protagonisti Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Giacomo Urtis. Quest’ultimo è stato preso di mira dalle due ragazze con uno scherzo davvero spassoso (ma non certo per lui). Selvaggia e Giulia infatti hanno infilato nel letto del chirurgo plastico un topo (finto), scatenando una reazione tutta da ridere.

L’urlo virale di Giacomo Urtis

Ieri sera, al momento di entrare sotto le coperte, Giacomo Urtis non si è accorto di nulla, ma non appena si è reso conto dell’ospite indesiderato ha avuto una reazione memorabile, con un urlo incredibile che ha fatto esplodere dalle risate la Salemi e la Roma (oltre ovviamente al popolo del web). Il Nostro è corso letteralmente ai ripari dall’altra parte della camera, col suo inconfondibile grido di terrore, suscitando l’ilarità generale. Il video, manco a dirlo, è diventato subito virale e continua a spopolare in Rete. Se non altro, il topo di plastica ha alzato il velo su una grande fobia del chirurgo plastico prestato – per ora in via ufficiosa – al reality. E la popolarità di Giacomo Urtis, già considerato la mascotte della Casa, va alle stelle…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

EDS