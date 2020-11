Giampiero Galeazzi, la verità sulla sua malattia: ecco come sta

Giampiero Galeazzi, alias Bisteccone, combatte da tempo contro una grave forma di diabete. “Ma sono sempre io”, assicura ai suoi fan.

Risale a quasi due anni fa l’ultima apparizione di Giampiero Galeazzi in tv: il mitico Bisteccone si mostrò a Domenica In con tutto il peso della sua malattia, ma senza aver perso la consueta ironia. L’ex presentatore televisivo, ma soprattutto storico commentatore delle gare di canottaggio alle Olimpiadi, combatte da tempo contro una grave forma di diabete, ma la tempra è sempre la stessa.

Leggi anche –> Mara Venier sente Giampiero Galeazzi e si commuove – VIDEO

Leggi anche –> Galeazzi, compleanno amarcord con gli amici di sempre: sono 73 anni – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il punto sullo stato di salute di Giampiero Galeazzi

In quella circostanza Giampiero Galeazzi si presentò nello studio della sua vecchia amica Mara Venier in sedia a rotelle, ma sempre estremamente lucido e pronto a ridere e a scherzare. L’ex conduttore di Novantesimo Minuto ha anche voluto smentire seccamente le voci che lo davano malato di Parkinson, ribadendo che la sua patologia è esclusivamente diabetica.

“È stato un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno già fatto il funerale ma io sono ancora vivo, eh” ha poi commentato Galeazzi in un’intervista a Fuorigioco, il settimanale della Gazzetta dello Sport. “Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”. La partita continua…

Leggi anche –> Giampiero Galeazzi rivela in diretta: “La mia malattia non è il Parkinson”

Leggi anche –> Giampiero Galeazzi, chi è: età, carriera e vita privata del famoso giornalista

EDS