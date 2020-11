Elisa D’Ospina | lei mostra il suo albero di Natale e non solo | FOTO

Incantevole come sempre, anche Elisa D’Ospina ha già preparato l’albero di Natale. E lei mette in mostra quanto approntato e molto di più.

Sarà perché di lavoro fa la modella, ma Elisa D’Ospina con gli obiettivi e le macchine fotografiche ha un feeling che non è proprio a tutte. La vicentina sa sempre in che modo comportarsi e come posare per essere immortalata sempre nel migliore dei modi possibili. Bella ogni volta di più, la 37enne veneta, prossima a festeggiare il compleanno il 3 dicembre, ammalia per quel suo sorriso tenue e per gli occhi profondi che sono il labirinto più bello che ci sia nel quale perdersi.

Elisa D’Ospina, lei mostra l’albero ma gli occhi cadono su altro

In un post di recente pubblicazione la modella fa vedere anche l’albero di Natale. Tanti vip in questi giorni hanno lanciato una sorta di moda per la quale hanno già provveduto a realizzare quello che è il simbolo della festività più amata dell’anno. Pure Elisa non è esente da ciò, ma gli ammiratori quasi sembrano non notarlo. Infatti ogni sguardo lanciato dai suoi followers va a posarsi s di lei. Che sta lì, bellissima come un angelo, mentre indossa della biancheria intima di un rosa tenue che spunta fuori dai vestiti aperti.

Cosa potere dire di più? Davanti ai nostri occhi si para una delle donne più belle che esistano. Ed in occasione della giornata contro la violenza sulle donne la D’Ospina ha lanciato un messaggio breve e conciso. Densissimo di significato. “Amatevi e amateci sempre”. Perché qualunque donna alla fine è la più bella del mondo.

