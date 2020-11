Daria Bignardi, chi è il nuovo compagno Stefano Aletti: età, foto, storia

Daria Bignardi è una delle giornaliste e conduttrici più conosciute della televisione. Scopriamo chi è il nuovo compagno Stefano Aletti.

In base a quanto è riportato nel settimanale Chi, tra i due sarebbe scoppiato l’amore a maggio del 2019. Infatti, sono stati paparazzati insieme mentre erano in un bar nel centro di Milano.

Atteggiamenti confidenziali e una spiccata intimità non hanno lasciato spazio ai dubbi. Si tengono per mano e infine anche un bacio. Sembra proprio che la Bignardi abbia trovato una nuova serenità.

Daria Bignardi e Stefano Aletti: chi è il suo nuovo amore

Per gli appassionati di finanza il nome Aletti non è di certo nuovo, ma i novizi faranno bene a sapere che la famiglia Aletti è una habitué del mercato finanziario. Dal 1826 fino ad oggi il loro nome è diventato sempre più importante. Stefano Aletti può essere considerato come uno degli inventori della finanza in Italia. Il nome discendente degli agenti di cambio è però arrivato sulla bocca di tutto per la sua relazione con Daria Bignardi.

Aletti nasce nel 1967 a Milano. Come detto prima, è il rampollo di una delle famiglia più influenti sul mercato finanziario italiano. Si laurea in Scienze Politiche e a soli 24 anni inizia una brillante carriera. Entra nello studio di agenti di cambio della sua famiglia per poi arrivare al vertice della dirigenza della Banca Aletti. Nel 2016 lascia l’impresa di famiglia per entrare nella Albertini Syz. Ad oggi è un private banker e consulente finanziario. Della sua vita privata non si sa molto anche perché non possiede nessun profilo social. Sia lui che Daria Bignardi sono molto riservati e non hanno mai commentato i gossip che li riguardano.