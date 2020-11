Daria Bignardi, chi è l’ex marito Luca Sofri: età, carriera, vita privata

Luca Sofri, ecco chi è il celebre giornalista ex marito di Daria Bignardi. Ha lavorato per le testate più importanti in Italia.

Luca Sofri è un personaggio importante nel panorama della comunicazione in Italia. Famoso giornalista e blogger, oltre che conduttore radiofonico e scrittore, è conosciuto anche per essere stato marito della conduttrice e giornalista Daria Bignardi. La loro storia, però, non è durata molto. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Luca Sofri: carriera e vita privata

Luca Sofri è nato a Massa, in Toscana, il 15 dicembre del 1964. Oggi 55enne, è figlio del giornalista e saggista Adriano Sofri. Ancora più del padre, Luca ha costruito una brillante carriera nel mondo dei media e della comunicazione. Il Foglio, l’Unità, GQ, Panorama, Diario e Wired sono soltanto alcune delle importanti testate per cui ha scritto. Oggi Sofri è direttore del giornale online Il Post, uno dei più affidabili e apprezzati dai lettori italiani, e nel suo curriculum vanta anche collaborazioni con La Gazzetta dello Sport e Vanity Fair. Lavora inoltre come conduttore per Rai Radio 2, con Matteo Bordone, e nel 2002 condusse il programma tv “Otto e mezzo” su La7, al fianco di Giuliano Ferrara.

Ciò che sappiamo sulla vita privata del giornalista si concentra sopratutto intorno alla ex moglie Daria Bignardi. La ex coppia ha avuto una sola figlia, Emilia Sofri, prima di separarsi nel 2017. Il divorzio è stato annunciato dalla Bignardi stessa ai giornalisti del settimanale Chi, interpellata dopo un servizio scandalistico che vide protagonista Sofri, accompagnato da una “donna misteriosa”. Luca Sofri è stato a fianco di Daria Bignardi durante la brutta malattia, un tumore che la donna è poi riuscita a sconfiggere.