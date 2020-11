Emily Angelillo, chi è la ballerina di pole dance finita al centro dello scandalo per il tutorial della spesa a Detto Fatto.

Emily Angelillo è la ballerina di pole dance finita al centro del gossip italiano per via della bufera d’indignazione iniziata dopo l’ultima puntata di Detto Fatto, a cui Emily ha partecipato “insegnando” come fare la spesa in modo sexy. La ragazza forse voleva essere ironica, ma non c’è riuscita e il web si è indignato per ciò che è stato mandato in onda proprio il giorno prima a quello dedicato alla violenza di genere. Ma la Angelillo, in realtà, è una vera professionista nel suo mestiere. A seguito dello scandalo la ragazza ha pubblicato su Instagram un messaggio spaventato: “La violenza che si è scatenata contro di me sui social mi sta distruggendo emotivamente e psicologicamente, dato che ho ricevuto e continuo a ricevere una moltitudine di calunnie e insulti indicibili che mi mettono paura”, ha scritto prima di prendersi una pausa dal social.

Emily Angelillo: formazione artistica e carriera

Ballerina, coreografa, cantante e poler, Emily Angelillo è anche direttrice artistica e insegnante della scuola ASD DANCE4, che lei stessa ha fondato nel 2015 a Biella. Sappiamo che ha iniziato a ballare da giovanissima, all’Accademia del Teatro Nuovo di Torino e poi all’Accademia di Danza e Spettacolo di Ivrea. Grazie al suo talento ha ricevuto una borsa di studio presso l’Acadèmie de Danse Classique Princesse Grace di Monte Carlo. Emily ha continuato poi a studiare danza moderna e jazz a New York, presso il Broadway Dance Center e la Peridance Capezio Center, dove è stata allieva di ballerini di fama internazionale e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali importanti.

Quella a Detto Fatto non è stata la sua prima apparizione in tv, e la ballerina si augura non sia nemmeno l’ultima. In passato aveva lavorato anche per “Crozza nel paese delle Meraviglie”, “Sto Classico Colorado”, “Non smettere di sognare”, “La sai l’ultima?”, “Canta e vinci”, “CD live”, “Il duello”, “Festivalbar”, “Top op the pop”, “Il gran galà dell’eredità” e “Paolo Limiti show”. Inoltre ha collaborato alla produzione di spot pubblicitari, tour ed eventi per Banca Intesa San Paolo, Banca Mediolanum, Findomestic, Pittarosso, Swarovski, Pupa, Triumph, Mediashopping, Euronics, SKY, Warner Bros, Lipton e altri. È stata inoltre coreografa per i video di telepromozioni Mediaset, eventi commerciali e sfilate di moda.