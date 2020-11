Cecilia Rodriguez, la scelta inaspettata conquista i follower su Instagram

Cecilia Rodriguez ha sorpreso i suoi milioni di follower su Instagram, mostrando loro il risultato di una scelta inaspettata.

Per anni celata all’ombra dell’ingombrate figura della sorella Belen, Cecilia Rodriguez ha conquistato una fan base cospicua dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle argentine si è mostrata per quello che è, facendosi apprezzare per un carattere sensibile, introverso e forte quando serve. In quella occasione ha anche fatto sognare milioni di fan intrecciando una relazione amorosa con il suo attuale compagno.

Leggi anche ->Cecilia Rodriguez, irresistibile amazzone ‘gauchita’ sulle Dolomiti – FOTO

Anche se inizialmente qualcuno ha storto il naso per come è iniziata la relazione con Moser, oggi non c’è più nessuno che mette in dubbio la sincerità del loro amore. Questioni sentimentali a parte, da qualche anno a questa parte Ceciu è una delle modelle maggiormente seguite sui social. Lei ringrazia i fan per l’affetto e spesso li omaggia con degli scatti davvero splendidi e sensuali. La pagina social, però, è anche adibita a condividere parti della sua vita privata, con il compagno ma anche in famiglia.

Leggi anche ->Cecilia Rodriguez, vedo non vedo che stimola i fans – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez sorprende tutti con la sua ultima scelta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Come detto la pagina Instagram di Cecilia è dedicata anche a dettagli molto personali. Qualche giorno fa, ad esempio, la piccola Rodriguez ha condiviso un messaggio in ricordo della sua più cara amica, scomparsa anni addietro a causa di un tragico incidente stradale. Oggi invece ha condiviso con i fan una scelta compiuta di recente, qualcosa di molto personale, che riguarda il suo look. Con una foto di profilo, infatti, ha mostrato il nuovo colore di capelli, più scuro del normale e con qualche riflesso ramato. La nuova versione “Morocha” di Cecilia ha colpito i fan che non hanno fatto mancare il loro supporto per questo cambio d’aspetto.