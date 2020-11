Benedetta Rossi, incredibile: “Vinto anche il premio Oscar”

La celebre foodblogger Benedetta Rossi si concede una pausa dai fornelli per prendere un po’ in giro Marco, la sua dolce metà, su Instagram.

Oltre a essere bravissima con le ricette e ai fornelli, Benedetta Rossi è una donna cui piace non prendersi troppo sul serio e concedersi ogni tanto una sana risata. Lo ha dimostrato con il suo ultimo – e ovviamente già cliccatissimo – post su Instagram.

Leggi anche –> Benedetta Rossi, la gioia poi l’amara confessione: “Non succederà più”

Leggi anche –> Benedetta Rossi, la rinascita dopo la grave perdita: “Ecco come ho fatto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo scherzo di Benedetta Rossi al marito su Instagram

Benedetta Rossi direttamente da Hollywood – o almeno così si legge in testa al suo post su Instagram – annuncia: “Non avrei mai immaginato fosse possibile!!

…se non fosse per questo video, non ci crederebbe nessuno 😱😂😂”. Il video incriminato mostra suo marito Marco premiato nientemeno che alla notte degli Oscar, tra prestigiose e arcinote star. Ovviamente si tratta di un fotomontaggio in chiave ironica, ma di grande effetto e riuscitissimo.

Nel post satirico il buon Marco viene premiato quale attore protagonista di “Uno gnomo?” assieme a tanti volti celebri del cinema americano (e non solo). I fan e follower della foodblogger più famosa d’Italia sembrano aver molto apprezzato, a giudicare dal numero di commenti entusiastici, like e condivisioni. “Benedetta tuo marito è un genio” chiusa un utente. E giù emoticon di applausi e risate. Una clip – è il caso di dirlo – da leccarsi i baffi: vedere per credere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Leggi anche –> Benedetta Rossi, chi è la foodblogger più famosa d’Italia: tutto ciò che non sapete…

Leggi anche –> Benedetta Rossi disperata, è morto il suo cane Nuvola

EDS