Il paese Fucking cambia nome per sempre: gli abitanti austriaci della cittadina non ne possono più.

Non abbiamo sbagliato a scrivere né ci siamo inventati il nome di questa cittadina. In Austria esiste veramente un paese chiamato Fucking. Ne avevamo già parlato lungamente quando vi avevamo raccontato di tutte le città dai nomi strani che si trovano nel mondo. Questa volta però gli abitanti di questo borgo in Austria hanno deciso di dire basta e di cambiare nome.

Il nuovo nome del paese Austriaco sarà Fugging

Dal 1 gennaio 2021, il paesino austriaco di nome Fucking diventerà Fugging. Un nome semplice e senza doppi sensi. Sicuramente, se da un lato questo paese con il nome così particolare e sfortunato è stato anche molto apprezzato in qualche modo dai turisti che, giocando con il doppio senso, lo hanno scelto come meta per qualche giorno di vacanza. Dall’altro lato dopo tutti questi anni di presa in giro, forse gli abitanti del posto si sono stancati. Certo, forse perderà l’appeal per i turisti di passaggio, ma sicuramente ci sono molti pro legati a questa decisione. Tanto per cominciare, ad esempio, non ci saranno più problemi legati a tutti i turisti che sradicavano i cartelli al confine della città per portarsi a casa l’insegna con il nome Fucking.

La decisione è stato presa dal Consiglio Comunale della frazione del Comune di Tarsdorf. A Fucking vivono solo 100 persone è un piccolo centro urbano e la decisione è stata piuttosto semplice. Hanno votato tutti e rumors locali parlano di 99 voti favorevli al cambio di nome e 1 solo contrario.

Tutti gli altri Paesi con i nomi più strani di sempre

Come vi abbiamo già raccontato in passato questo non è certo l’unico paese con un nome un po’ sfortunato. In Italia non possiamo ricordare Sesso a Reggio Emilia, Godo nei pressi di Ravenna, Gnocca a Rovigo e persino Cazzone vicino a Varese che, come hanno fatto gli abitanti di Fucking ha deciso di cambiare nome e oggi si chiama Cantello. In Germania invece ci sono paesi un po’ più romantici, come Kissing vicino ad Augusta.

Insomma, città con i nomi strani nel mondo ce ne sono tantissime. Ma è anche legittimo aspettarsi che, dopo tanto tempo di risate e scherni sia sul nome della città che dei suoi abitanti si decida di cambiare!