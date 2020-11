Asia Argento, il terribile dolore: “Non riesco a smettere di tremare”

Asia Argento dedica un nuovo toccante post alla madre scomparsa, raccontando del grande vuoto che ha lasciato nella sua vita.

Appena due giorni dopo aver annunciato via social la morte della madre Daria Nicolodi, Asia Argento parla del grande vuoto che questa perdita ha lasciato in lei. L’attrice di Profondo Rosso è venuta a mancare il 26 novembre 2020 all’età di 70 anni, e la figlia ammette che in questa ore “mi manca tanto il tuo profumo”.

Leggi anche –> Lutto per Asia Argento: morta la mamma Daria Nicolodi

Leggi anche –> Fabrizio Corona, l’esaltazione di Asia Argento: “Non è Dio, ma è unico”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La ferita di Asia Argento

A margine di una foto che la ritrae al fianco della donna che l’ha messa al mondo, Asia Argento scrive su Instagram: “Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa chi ha la mamma non trema”. Le due erano molto legate e la ferita del distacco ora comincia a farsi sentire. “Da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”, confessa Asia.

L’ex giudice di X Factor continua a ricevere messaggi di cordoglio da parte dei suoi seguaci e da diversi vip, in questo momento per lei così doloroso e difficile. “Riposa in pace mamma adorata – ha scritto Asia Argento nel rivolgere l’ultimo saluto all’amata madre -. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Leggi anche –> Rosalinda Celentano confessa: “Sono stata con Monica Bellucci e Asia Argento”

Leggi anche –> Anna Lou Castoldi, cosa pensa la figlia di Morgan e Asia Argento

EDS