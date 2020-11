Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata del 28 novembre

Il 28 novembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo: scopriamo chi saranno gli ospiti e quali sono i temi che tratteranno.

Da quando Silvia Toffanin ha preso il timone di Verissimo, il talk show di Mediaset è diventato un appuntamento cult per milioni di italiani. La trasmissione, infatti, si è tramutata da striscia quotidiana ad appuntamento settimanale, abbandonando la cronaca per dedicarsi ad interviste e approfondimenti sui personaggi. Nel salotto di Verissimo passano tutti i personaggi più celebri italiani, dagli sportivi agli attori, dai cantanti ai vip dei social. In alcune occasioni, Silvia è riuscita persino a portare in studio o in collegamento star internazionali.

Ciò che appassiona gli italiani non è solo la presenza dei vip, ma anche e soprattutto il rapporto colloquiale e confidenziale che la padrona di casa riesce a creare con i suoi ospiti. Nello studio della trasmissione gli invitati riescono a condividere parti della loro vita molto private, concedendo alla Toffanin esclusive su retroscena inediti.

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 28 novembre

La puntata di domani si aprirà con l’ingresso in studio di Daria Bignardi. La nota e amata conduttrice svestirà i panni dell’intervistatrice per vestire quelli dell’intervistata. La presenza in studio è tra l’altro un evento storico, visto che Daria non metteva piede in una trasmissione Mediaset da ben 15 anni. Una volta salutata la Bignardi sarà il turno Panariello, il comico ripercorrerà la sua carriera e la sua vita, concedendo qualche dettaglio inedito.

Il terzo ospite sarà Valeria Marini: la soubrette parlerà della truffa di cui è stata vittima la madre Gianna. Dopo di lei sarà il turno di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia che ha assunto come missione quella di denunciare tutte le piazze di spaccio d’Italia. A concludere la puntata ci saranno infine Francesco Totti e Lapo Elkann, i due parleranno della vita e della carriera di Diego Maradona, scomparso appena qualche giorno fa.