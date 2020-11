Uomini e Donne, anticipazioni e colpi di scena del 27 novembre 2020

Puntata del 27 novembre 2020 di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni ambita dai suoi tronisti ma ci sono anche diversi altri intrighi.

C’è, come al solito, grande attesa per quella che è la puntata odierna di ‘Uomini e Donne’. Il dating show condotto sin dalla metà degli anni ’90 da Maria De Filippi appassiona ogni volta come se fosse il primo giorno. Ed i protagonisti di questa nuova edizione suscitano la curiosità dei fans.

Leggi anche –> Lutto gravissimo al Trono Over, è morta Maria S.

Sotto alle luci dei riflettori c’è Sophie Codegoni, che si destreggia fra i tronisti Matteo ed Antonio. Il primo è deluso per non essere andato in esterna, a differenza del secondo. Lei crede di parlare proprio con Antonio in uno scambio di messaggi reciproco, ma non è così. Alla fine c’è un faccia a faccia in studio, nel quale proprio Antonio non è che ci faccia una bella figura, in base a quanto i telespettatori di ‘Uomini e Donne’ potranno constatare nella puntata registrata nei giorni scorsi. Sia Sophie che Maria De Filippi devono chiedergli di moderarsi. Ad ogni modo l’esterna con Sophie non è andata bene e si è conclusa con una discussione evidente. Ci nonostante, la ragazza non gli chiude le porte e fa capire di volerci riprovare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ylenia Carrisi oggi, il messaggio improvviso di Romina per il compleanno

Uomini e Donne, è una vera e propria telenovela multipla

Un altro litigio poi è quello che contrappone Gianluca De Matteis a Dalila, e sempre a seguito di un appuntamento in esterna. Lui ha rincorso senza successo Gabriella, la quale a sua volta è fuoriuscita da ‘Uomini e Donne. De Matteis sta provando in tutti i modi a farla ritornare sui suoi passi ma senza riuscirci. Ma nel frattempo sta concedendo sempre più spazio a Dalila, non disdegnando neppure la conoscenza di Marianna. Che a sua volta si è aperta sia con lui che con il napoletano Armando Incarnato.

Leggi anche –> U&D la rivelazione di Pamela Barretta: “Sto con Giovanni”