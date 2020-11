Tommaso Zorzi, la rivelazione choc: “Sono andato con delle ragazze”

Tommaso Zorzi, ospite a Seconda Vita, ha fatto una rivelazione choc sulla sua vita intima prima di entrare nella Casa del GF Vip.

Domenica prossima andrà in onda su Real Time la prima puntata della seconda edizione del programma “Seconda Vita“. L’ospite della puntata sarà Tommaso Zorzi, che ha rilasciato l’intervista prima di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Secondo le prime anticipazioni riguardo alla puntata di “Seconda Vita” che andrà in onda domenica 29 novembre e in cui sarà ospite Tommaso Zorzi, sembra che il gieffino abbia fatto delle importanti rivelazioni. “Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere etero”, ha confessato l’influencer milanese. Il giovane ha spiegato con candore di aver baciato delle ragazze quando era più piccolo per mettere a tacere le voci sul suo conto: “I ragazzini riescono ad essere cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti”.

Tommaso Zorzi, la sua Seconda Vita a 18 anni

Tommaso Zorzi ha poi confessato a “Seconda Vita“, che la svolta nella sua vita è arrivata quando è andato a studiare in Inghilterra all’età di 18 anni: “Sono andato a studiare in Inghilterra e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi…Questa cosa mi ha dato la forza di dire sono quello che sono“. Da quel momento in poi il giovane ha iniziato a vivere la sua vita in maniera più serena, senza nascondere la sua vera natura.

Nella nuova edizione di “Seconda Vita” saranno presenti molti ospiti amati dal pubblico, come Enzo Miccio e Martina Nasoni. Inoltre, verranno intervistati anche Matteo Giordano de “Il Castello delle Cerimonie“, Federico Fashion Style e Damiano Carrara e Aurora Betti di “Bake Off Italia“.