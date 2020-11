Roberto Mancini, oggi compie 56 anni: carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia e la carriera del Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che oggi compie 56 anni: le curiosità

Una carriera ricca di successi per Roberto Mancini, che oggi compie ben 56 anni. Il Ct della Nazionale italiana vuole regalare un trionfo importante all’Italia in vista di Europei e Mondiali. Da calciatore è stato sempre incredibile fin dal suo esordio, da giovanissimo, nella stagione 1981-82 con la maglia del Bologna. Alla Sampdoria, invece, è diventato grande vestendo la casacca blucerchiati per tantissimi anni, dal 1982 al 1997. Ha giocato con il club ligure ben 566 partite condite da 171 gol vincendo lo Scudetto nel 1991. Poi è passato alla Lazio mettendo in bacheca un altro Scudetto e due Coppe Italia dopo quelle conquistate alla Samp. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, da allenatore subito ha iniziato a lavorare alla fine del 2000 alla guida della Fiorentina. Lazio e Inter le sue compagine prima di girovagare tra Manchester City e Galatasaray prima del ritorno a Milano vincendo complessivamente tre Scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe, una Premier League, una FA Cup, un Community Shield e una Coppa di Turchia. Poi un anno allo Zenit San Pietroburgo prima di diventare il Ct della Nazionale italiana.

Roberto Mancini, la vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata il Ct dell’Italia è stato sposato per tanti anni con Federica Morelli fino al 2015. Poi è arrivato un ricco divorzio visto che al mese dovrà dare all’ex moglie 40 mila euro. Ha avuto tre figli: Filippo (1990), Andrea (1992) e Camilla. Successivamente si è sposato nell’agosto 2014 con Silvia Fortini.