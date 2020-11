Mamma morta, terribile malattia stronca Francesca: i figlioletti la piangono

Addio ad una mamma morta ancora troppo giovane. Lei era Francesca e tutti quanti la conoscevano e la ammiravano. È lutto cittadino.

Una brutta malattia ha stroncato la vita di una giovane mamma morta a soli 38 anni. Lei si chiamava Francesca Chiari e come tante donne era riuscita a coronare il sogno di sposarsi e di costruire una famiglia. Ma un male che è piombato all’improvviso nell’esistenza sua e dei suoi cari l’ha strappata all’affetto di tutti. In particolar modo dei suoi figli piccoli, di appena 6 e 8 anni. Addoloratissimo anche il marito.

Leggi anche –> Lutto per Asia Argento: morta la mamma Daria Nicolodi

Questo tremendo lutto si è consumato nella mattinata di mercoledì 25 novembre 2020, giusto un mese prima di Natale. Francesca ha dovuto soccombere ad un cancro inesorabile. Ed anche i suoi genitori, le due sorelle ed il fratello la piangono. Oltre alle tante altre persone della comunità di Remedello, piccola località della provincia di Brescia in cui la mamma morta e la sua famiglia abitavano. Tutti lì la conoscevano per la sua attività di parrucchiera e la locale amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, con tanto di bandiere esposte a mezz’asta in tutti gli edifici comunali.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Neonato morto in casa: sotto accusa la mamma e il fidanzato di lei

Mamma morta, l’amministrazione comunale annuncia il lutto cittadino

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, verranno celebrati i funerali. Lo stesso Comune di Remedello ha anche diffuso una nota nella quale ricorda Francesca e ribadisce la proclamazione del lutto cittadino. Ed è il minimo che si potesse fare per rendere omaggio alla figura di una persona che era amata da tutti, lì in paese. Tanti sono i ricordi degli amici sui social network, con la maggior parte di loro che non riesce ancora a credere a questa notizia. Al fatto che, da due giorni ormai, Francesca non fa più parte delle loro realtà.

Leggi anche –> Mamma e papà muoiono per il virus, bambino di 4 anni rimane orfano