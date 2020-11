Kay Rush, chi è: carriera e curiosità sul volto noto della tv italiana

Cosa sapere sulla conduttrice Kay Rush, chi è il volto noto della tv: carriera e curiosità, il successo in Italia.

Nata negli Stati Uniti da madre giapponese e padre svizzero-tedesco-statunitense, Kay Rush – vero nome Kay Sandvik, classe 1961 – è un personaggio televisivo e radiofonico molto amato in Italia. Nel nostro Paese arriva nel 1980 per lavorare come dj, dopo aver studiato scrittura creativa all’Università del Wisconsin e vissuto un breve periodo a Parigi.

Altra scoperta di Claudio Cecchetto, inizia a collaborare con Radio Deejay come tecnico del suono e poi al programma DeeJay Television su Italia 1. A lei vengono affidate le interviste agli ospiti internazionali. Passa poi in Rai, a Discoring e a fine anni Ottanta conduce il festival di Sanremo 1989. Nel frattempo diventa sommelier e giornalista professionista.

Carriera e curiosità su Kay Rush

Successivamente, per ragioni di studio, torna negli Usa dove si iscrive all’Actors Studio. Esperienza che dura poco: già nel 1991, affianca Raimondo Vianello nella conduzione di Pressing. All’attività televisiva, accosta in veste di attrice quella teatrale e cinematografica. Ha anche dei ruoli in fiction televisive, che accosta alla sua presenza in programmi per la tv anche su canali pay-per-view. Nella parte finale degli anni Novanta, cura le interviste e i collegamenti dal backstage del Concerto del 1º Maggio con Piero Chiambretti. Negli stessi anni si occupa della programmazione musicale di Montecarlo Nights su Radio Monte Carlo, intanto va a vivere in Francia.

A partire dal 2000 lavora per un programma musicale su Telecinco in Spagna, mentre in Italia conduce su Studio Universal, canale satellitare di Sky Italia, Hollywood’s Greatest Stunts, in cui si ricostruisce la storia dei migliori stuntman di oltreoceano. In quegli anni sposa Ismael Santos, ex-campione e capitano della squadra di basket del Real Madrid. Vegana convinta e anche autrice di romanzi, Kay Rush si allontana dalla tv col passare degli anni, ma è sempre comunque molto attiva in radio.