La giovanissima Jasmine Carrisi si è presentata ai fan con una novità poco prima del debutto a The Voice che ha spiazzato tutti.

Dalla fine del lockdown ad oggi il nome di Jasmine Carrisi è stato spesso al centro delle cronache mondane. In parte perché è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ma soprattutto perché la ragazza ha intenzione di fare strada nel mondo dello spettacolo. Il suo desiderio è quello di diventare una cantante e su questo fronte ha fatto il primo passo pubblicando il primo singolo ‘Ego‘.

Per mesi si è vociferato di un suo possibile debutto sul palco dell’Ariston, ma di recente il papà ha smentito definitivamente la voce di una partecipazione in coppia con la figlia a Sanremo. Per il momento, dunque, Jasmine si dovrà accontentare di accompagnare il padre nella nuova edizione di The Voice. La ragazza, al suo debutto assoluto in televisione, sarà uno dei giudici della competizione in coppia con Al Bano.

Jasmine Carrisi, la novità poco prima di The Voice spiazza tutti

Si tratta di una possibilità enorme per farsi conoscere e apprezzare da tutta Italia. The Voice le darà una grandissima esposizione mediatica, ma la esporrà anche a numerose critiche. Al Bano ha dichiarato di averla preparata a questa evenienza, ma Jasmine al momento non sembra preoccupata. Com’è possibile intuire dal suo profilo Instagram e dalle sue stories, la giovane Carrisi non sta più nella pelle e non vede l’ora di debuttare e lanciarsi in questa nuova avventura.

In tutte le ultime stories ci sono riferimenti a The Voice o pezzi di interviste rilasciate in questi giorni. Per l’occasione Jasmine ha anche deciso di cambiare look, un modo per caricarsi e per presentarsi con un aspetto inedito ai fan. Lo ha anticipato proprio in una storia creata condividendo un lip sync tratto dal suo profilo Tik Tok: Jasmine ha cambiato colore di capelli e si presenterà questa sera con un rosso acceso al posto del suo biondo naturale.