Gianluca De Matteis, chi è il tronista di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis è un nuovo tronista di Uomini e Donne per la stagione 2020 / 2021. Scopriamo chi è e quali sono i suoi interessi.

Classe 1990, De Matteis è nato a Roma e ha 30 anni. Il rapporto con la famiglia è sereno e molto forte. Lui infatti è molto legato a loro.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gianluca De Matteis e il primo bacio ‘rubato’

Il giovane è un fisioterapista e lavora sia in una clinica che privatamente. Per lui è un esordio nel piccolo schermo perché non ha mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo.

Leggi anche -> Maria De Filippi, stop ai baci a Uomini e Donne: fermati i tronisti

Gianluca De Matteis: l’affascinante fisioterapista di Uomini e Donne

Nonostante sia nuovo alle luci della ribalta, sappiamo già qualcosa di lui. E’ un giovane dai mille interessi, gli piace lo sport e in particolare il calcio e il surf. De Matteis non ama rimanere con i piedi per terra, infatti ci sono anche diversi video che lo riprendono mentre si lancia con il paracadute. L’attività fisica non è la sua unica passione, tra i suoi interessi troviamo anche la recitazione. Ciò che però rimane in testa alla classifica è la moto. “La moto è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene. Quel silenzio che tu hai mentre stai in moto, te lo vivi, almeno da parte mia, molto intensamente. Penso tanto, ragiono su di me, rifletto”, ha dichiarato il tronista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche i viaggi sono una delle sue passioni. A quanto dice, di solito l’unica certezza è il biglietto di andata: per il ritorno c’è sempre tempo. Le sue destinazioni preferite sono i luoghi in cui la vita è difficile perché è da queste esperienze che ha imparato a sorridere delle difficoltà. Del suo passato si sa poco, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. In amore si definisce sia buono che “stronzo”. Allo stesso tempo, cerca una persona che lo metta in difficoltà perché lo trova più stimolante. Ha chiarito di essere interessato alle ragazze semplici, femminili e che si sappiano divertire, ma guai a sbagliare i congiuntivi o la situazione si fa dura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_gianlucadematteis_)



Nonostante il suo essere puntiglioso sulla grammatica, non sopporta la gelosia. Per lui sono necessari rispetto e fiducia nella coppia. Ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare un approccio diverso all’amore. De Matteis è molto seguito anche sui social: su Instagram conta ben 33,9mila followers, un numero che è certo destinato ad aumentare.