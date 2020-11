GF Vip, Adua e Dayane contro Stefania Orlando: “Manipolatrice!”

Adua Del Vesco e Dayane Mello passano al “taglia e cuci” su Stefania Orlando dopo essersi scagliate contro Francesco Oppini.

Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno regalato un’altra puntata del loro “taglia e cuci”, così soprannominato dal conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, nella scorsa puntata. Qualche giorno fa le due ne avevano dette di tutti i colori su Francesco Oppini, ma ora hanno un nuovo bersaglio.

Adua e Dayane si sono scagliate contro Stefania Orlando e, sembrerebbe che i motivi riguardino la mancanza di “affinità” che la conduttrice avrebbe con la Mello e i dubbi che ha manifestato riguardo all’attrice siciliana, per tutto quello che a raccontato nei mesi passati. Di lei Stefania non sa che pensare: a volte sembra che sappia difendersi benissimo da sola, come in puntata, altre volte sembra fragile e pacata. Ma chi è allora Rosalinda? Questi dubbi hanno messo in crisi l’attrice che si è confidata con la sua amica, modella che l’ha prontamente messa in guardia sulla conduttrice, che non sopporta da tempo.

Dayene e Adua, seconda puntata del “taglia e cuci”

Dayane Mello non si è trattenuta ed ha ammesso di non sopportare né la voce e la presenza di Stefania Orlando, né tantomeno il suo atteggiamento. La reputa una falsa e una persona con “un’anima oscura che risucchia energia”. Adua Del Vesco ha continuato aggiungendo che: “C’è una furbizia e un’astuzia che a oggi non mi piace per nulla. Approfittarsi di una sensibilità maggiore di una persona non mi piace. Lei è molto tagliente, vuole toccare e ferire le persone“.

Dayane Mello si era detta pronta ad abbandonare il gioco per tornare da sua figlia, ma sembra aver cambiato idea per vivere altri due mesi e mezzo nella Casa. Dai confessionali andati in onda oggi, la modella ha apostrofato così la Orlando: “Una persona molto manipolatrice, le piace tutta questa confusione. Dove c’è la confusione lei ci sarà sempre“. I fans, intanto, attendono una nuova puntata del “taglia e cuci” di Dayane e Adua e sperano che l’attrice non si rimangi ciò che ha detto su Stefania Orlando così come fece per Francesco Oppini.