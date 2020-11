Gerry Scotti, clamorosa svolta dopo la malattia: nessuno se lo aspettava

Dopo settimane di assenza, finalmente arriva la svolta per Gerry Scotti: farà la sua prima apparizione televisiva dopo il Coronavirus.

Da giorni circolavano delle notizie su Gerry Scotti, da qualche giorno risultato nuovamente negativo al Coronavirus. Il conduttore televisivo è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, ma ora, per grande gioia dei suoi fans e del pubblico che segue le sue trasmissioni, sembra sia pronto a tornare in televisione.

Gerry Scotti non è potuto essere presente alle registrazioni precedenti di “Tu si que vales“, in quanto era ancora positivo al Covid-19. Ora, però, è ufficiale che tornerà in televisione e lo farà proprio con la diretta di domani sera del programma. La puntata sarà decisiva per scoprire chi è il nuovo vincitore dell’edizione e, soprattutto, la presenza del conduttore sarà fondamentale perché ci sarà la finalissima della Scuderia Scotti. La puntata andrà in onda in diretta dagli studi di Roma, intorno alle 21:10 circa, dopo “Striscia la Notizia“. Per il conduttore sarà la prima volta che tornerà in uno studio televisivo dopo aver avuto il Coronavirus.

Gerry Scotti, il ritorno in tv dopo il Covid

Altri conduttori che anno avuto il Coronavirus sono già tornati in onda nelle serate passate: Carlo Conti ha affrontato la finalissima del Torneo di “Tale e Quale Show“, Alessandro Cattelan ha ripreso le redini di “X Factor” dopo le puntate d’assenza. Anche Gerry Scotti, probabilmente, avrebbe scelto di tornare in studio dalla scorsa settimana, se non fosse che le puntate andate in onda finora erano già state registrate.

La finale di domani di “Tu si que vales” andrà in onda in diretta e il pubblico potrà assistere al ritorno di Gerry Scotti. Per la Scuderia Scotti saranno tre i finalisti: Nicola Da Bari, Giovanni Bruno e Antonio Sorice. Per loro in palio ci saranno dei buoni viaggi. Per la vittoria finale, invece, sono in gara sedici talenti.