Georgina Rodriguez (quasi) nuda fa impazzire Instagram

Georgina Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in posa sul suo yacht con un intimo celeste davvero esplosivo.

Georgina Rodriguez lascia ancora una volta tutti i suoi fan a bocca aperta. La compagna del famosissimo attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala mentre, a bordo del suo yacht da mille e una notte, posa con un intimo celeste davvero esplosivo. Le forme mozzafiato della bella mora hanno inevitabilmente fatto impazzire gli ammiratori sui social (e non solo). Cliccare per credere.

Gli scatti bollenti di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez ha voluto allietare il suo pubblico virtuale con un altro scatto “bollente” in occasione del Black Friday. La Nostra non nasconde la sua innata sensualità e i fan e follower del suo profilo Instagram hanno molto apprezzato. La foto in questione ha già incassato circa due milioni di like nel giro di poche ore.

L’affiatatissima coppia formata da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, calciatore di livello nonché personaggio pubblico di fama internazionale, è una delle più chiacchierate del momento. I due si sono conosciuti nel 2016, e da allora non si sono più lasciati. La bella modella e showgirl, nata nel 1994 a Buenos Aires, prima di incontrare il suo compagno lavorava in un negozio d’abbigliamento (Gucci) di Madrid, molto frequentato dallo stesso attaccante. Poi la sua vita (da sogno) è cambiata. E la favola continua…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

EDS