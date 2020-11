Emma Marrone, lo sfogo su Instagram: “Quando abbiamo le nostre cose…”

Emma Marrone si è lasciata andare a un monologo sulle donne, puntando l’attenzione sulle continue pressioni che subiscono quotidianamente. Ecco le sue parole.

Emma Marrone ha dimostrato di essere una donna forte, con una determinazione e un carattere di ferro. Certi stereotipi duri e morire le vanno stretti, ed è per questo che ha deciso di dedicare un appassionato monologo al tema della condizione femminile nei giorni nostri.

Emma Marrone in difesa delle donne via social

“Se siamo al potere, facciamo notizia – scrive Emma Marrone in un cliccatissimo post su Instagram -. Se ci realizziamo nel lavoro, siamo ambiziose; se la nostra ambizione è la famiglia, non vogliamo lavorare. Se vogliamo figli, al nostro capo non piace; se non li vogliamo, c’è qualcosa che non va. Se andiamo in maternità, sembriamo ladre. Ma dopo la maternità, torniamo stagiste”.

E ancora: “Se ci battiamo per la parità siamo ‘femministe’, se siamo troppo sul pezzo, arriviste. Se non conciliamo famiglia e lavoro, egoiste. Se siamo nervose, abbiamo le nostre cose. Se siamo gentili, non abbiamo polso. Se siamo magre siamo stressate, se siamo formose non teniamo a noi stesse. Se siamo ironiche, siamo leggere. Se siamo serie, siamo ingombranti”. La conclusione è tutto un programma: “Siamo aspirazione, bisogno, determinazione. Siamo volontà, forza, siamo visione. Siamo conoscenza, competenza, siamo esperienza, sogniamo con ambizione per non essere le prime per continuare a non essere le ultime”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

EDS