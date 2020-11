Elisa Maino, la 17enne nell’olimpo degli influencer: lei è magnifica – FOTO

Strepitosa Elisa Maino: la trentina vanta milioni e milioni di followers e miete un successo dietro l’altro sui social network.

La bellissima Elisa Maino è già da tempo lanciatissima sul percorso che l’ha portata già da diversi anni nel gotha degli influencer in Italia. Classe 2003, la ragazza non è ancora maggiorenne e festeggerà i 18 anni il prossimo 17 gennaio 2021. Lei è originaria di Rovereto, in provincia di Trento. Ed in tanti la conoscono per essere una tiktoker di successo. La sua fama si è estesa anche ad altri social network, tra i quali Instagram.

Sommando tutti i suoi profili ufficiali e personali, Elisa Maino supera di gran lunga la quota stratosferica di 5 milioni di followers. Proprio su Instagram la non ancora maggiorenne Elisa si mostra in una serie di scatti pregni di sensualità. Lei fa sfoggio di tutta la bellezza che la contraddistingue. Di lei sappiamo che la notorietà l’ha investita quando era appena adolescente. A neppure 13 anni la Maino trattava di makeup sui social e nel tempo è riuscita a trasformare questa passione in un qualcosa di molto più importante.

Elisa Maino, la più bella influencer che ci sia in Italia

E che oggi le garantisce introiti importanti ed una notorietà senza eguali tra i suoi coetanei. Da parecchio poi staziona all’interno della Top 15 dei maggiori influencer in Italia. Lei collabora con diversi marchi internazionali della cosmetica e moda. Al suo attivo ha anche due libri scritti sulla propria figura e lavora per RDS. Tutto questo pur essendo ancora minorenne. Davanti a sé Elisa ne ha ancora di cose da realizzare.

