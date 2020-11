Coronavirus, zona rossa: già da oggi potrebbero esserci novità

By

Restrizioni Coronavirus, chi esce dalla zona rossa: già da oggi potrebbero esserci novità, l’annuncio del premier Conte.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto oggi un intervento all’evento “Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso”, che ha aperto facendo un aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Italia. Quali saranno dunque le prossime mosse del governo?

Sicuramente anche già da oggi pomeriggio, a quanto si apprende, potrebbero esserci novità importanti sulla composizione delle Regioni e sulla loro zona di appartenenza, con relative restrizioni. In particolare, in questi giorni c’è stato ad esempio un forte pressing della Lombardia per uscire dalla zona rossa.

Le parole di Conte su Zona Rossa e Coronavirus: novità in arrivo?

“Sono ore impegnative” – ha affermato il premier – “Eravamo a consulto con gli esperti per valutare la curva epidemiologica e quindi l’evoluzione della situazione gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e c’è l’aggiornamento settimanale del monitoraggio. Nel pomeriggio avremo delle novità”. Quindi ha ricordato che “con i ministri competenti eravamo in consulto per capire di avere delle anticipazioni”.

Insomma, già dalle prossime ore – stando a quanto viene spiegato e anticipato dal premier – potremmo aspettarci delle novità. Ma bisognerà forse attendere ancora qualche giorno per le dovute valutazioni sulle Regioni che potrebbero rientrare nella zona gialla, al momento quella che ha meno restrizioni. Da un lato, infatti, c’è il pressing di alcune Regioni, ma dall’altro c’è l’incontrovertibile dato che riguarda il numero di casi di nuovi positivi, sempre vicino ai 30mila giornalieri.