La piccola Emily, 7 anni, è stata sgozzata mentre si trovava in un parco pubblico con suo padre e sua mamma faceva jogging.

Emily ha perso la vita a soli 7 anni con l’unica colpa di trovarsi in un parco pubblico di Bolton, Regno Unito insieme a suo papà e a sua mamma che faceva jogging nelle vicinanze.

La bambina è stata sgozzata ed è morta poco dopo che una donna le ha tagliato la gola con un coltello che aveva con sè.

Emily sgozzata con un coltellino

Era il 22 marzo di quest’anno, intorno alle due del pomeriggio,quando il papà della piccola Emily ha deciso di portare sua figlia al Queen’s Park di Bolton, nel Regno Unito. La mamma di Emily, Sarah era nei paraggi, nello stesso parco pubblico, a fare jogging e ascoltava la musica con le cuffiette nelle orecchie.

Emily andava tranquillamente in giro per il parco con un piccolo scooter per bambini, tenuta d’occhio dalla mamma mentre correva vicino. Vicino a loro, nello stesso parco Eltiona Skana, 30 anni, era seduta su una panchina e aveva con sè un coltellino multiuso. In una frazione di secondo la tragedia: la bambina sul suo scooter ha visto in lontananza la mamma che passava e le è andata incontro chiamandola a gran voce. Ma Sarah aveva le cuffiette con la musica e non l’ha sentita.

A quel punto, Emily è passata vicino alla panchina dov’è seduta Eltiona, che ha estratto il coltellino e ha tagliato la gola della bambina. I medici hanno poi stabilito che vista la ferita procurata dalla Skana, Emily non avrebbe potuto essere salvata in alcun modo ed è morta sgozzata.

Eltiona Skana, originaria dell’Albania, ha poi dichiarato di aver comprato quel coltellino lo stesso giorno della morte di Emily. La donna ha ammesso la sua responsabilità, ma ha continuato a negare che si tratti di omicidio volontario. Considerando anche la Skana ha sofferto e soffre di disturbi mentali, starà adesso al Tribunale di Manchester stabilire se si tratti di omicidio volontario o meno.