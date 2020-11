Artemisia Gentileschi, la mostra alla National Gallery di Londra è online.

La grande mostra che la National Gallery di Londra ha dedicato alla pittrice italiana Artemisia Gentileschi può essere visitata online.

Nonostante le restrizioni dovute dalla pandemia di coronavirus, la mostra non si ferma e permette anche a chi è lontano di ammirare i capolavori di Artemisia comodamente da casa, davanti a un computer, a un tablet e a uno smartphone (sebbene in questo caso l’esperienza sia limitata per le ridotte dimensioni dello schermo). Ecco cosa bisogna sapere.

Artemisia Gentileschi, la mostra alla National Gallery di Londra online

Inaugurata il 3 ottobre scorso, la grande mostra che la National Gallery di Londra ha dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi è stata chiusa poco dopo a causa del nuovo lockdown deciso dal governo per contenere i contagi di Covid-19.

La notizia recente è che grazie al calo dei contagi e all’allentamento delle restrizioni, la mostra riaprirà al pubblico il prossimo 2 dicembre e resterà aperta fino al 24 gennaio 2021. Nel frattempo, chi non può andare a Londra può visitare la mostra sul web, grazie al tour virtuale realizzato dalla National Galley,”Artemisia on-demand“.

Il tour virtuale, disponibile a pagamento sul portale del museo londinese, ha una durata di 30 minuti e presenta tutte le opere in esposizione. I visitatori saranno accompagnati dalla curatrice della mostra Letizia Treves, alla scoperta dell’arte grandiosa e tormentata della pittrice romana.

Il percorso espositivo esplora la carriera di Artemisia Gentileschi attraverso una trentina di sue opere, provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private di tutto il mondo, la maggior parte delle opere prestate non sono mai state viste nel Regno Unito finora. In esposizione sono anche lettere e documenti.

Il tour virtuale ha un costo di 8 sterline e si prenota sul sito web della National Gallery a questo indirizzo: www.nationalgallery.org.uk/whats-on/artemisia-curator-led-exhibition-film

Dopo aver creato il proprio account sul sito del museo, aver prenotato la visita e pagato il biglietto online, gli utenti avranno 48 ore di tempo per guardare il video del tour virtuale.

“Sebbene questo video non possa sostituire l’esperienza di vedere la mostra di persona alla National Gallery – ha spiegato la curatrice – ci permetterà di condividere la storia e i dipinti di Artemisia con quante più persone possibile, in particolare con coloro che non possono arrivare a Trafalgar Square in questo momento”.

