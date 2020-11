Antonio Cabrini: “Maradona? Alla Juve sarebbe ancora vivo”

Le parole di Antonio Cabrini che stanno facendo infuriare i tifosi del Napoli: “Maradona? Alla Juve sarebbe ancora vivo”.

Stanno scatenando il putiferio alcune affermazioni fatte da Antonio Cabrini dopo la morte di Diego Armando Maradona. Nel corso di un’intervista a Irpinia Tv di Avellino, infatti, il bell’Antonio ha fatto un’uscita che sta provocando molte reazioni indignate. In tanti sono i tifosi del Napoli che si sentono offesi per le sue parole.

“Maradona sarebbe ancora vivo se avesse giocato nella Juve e non nel Napoli”, sono le parole del 63enne ex bandiera bianconera, che ha vinto un Mondiale di calcio con la nazionale azzurra allenata da Enzo Bearzot nel 1982. Una frase che non solo non viene smentita da Cabrini, ma l’ex difensore rincara la dose.

Cosa ha detto Antonio Cabrini su Maradona

Ha infatti aggiunto: “Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”. Per Antonio Cabrini, Maradona è stato “una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio”.

Già nella giornata di ieri, ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, Antonio Cabrini aveva evidenziato: “Sono arrabbiato con lui perché non ha avuto il coraggio di combattere quella debolezza che l’ha portato alle vicende che tutti conosciamo. Con se stesso non ha avuto lo stesso coraggio che ha avuto in campo”. Poi aveva ricordato: “Con lui si parlava poco di calcio e invece si parlava di tutto il resto. Era uno scugnizzo napoletano, era divertente e simpatico”.