Amici 2020, sbocciano i primi amori: chi sono i concorrenti fortunati?

Confessioni d’amore e gesti romantici ad Amici 2020. Pare proprio che durante il daytime, alcuni concorrenti si siano sbilanciati.

Fuochi d’artificio all’interno della casa dove alloggiano i concorrenti di Amici 2020. A quanto pare, i primi amori hanno cominciato a sbocciare. Chi saranno gli allievi fortunati? Scopriamo insieme tutto quello che è successo durante il daytime tra gli alunni della scuola di Maria De Filippi.

Due cantanti sembrerebbero aver perso la testa per due ballerine. Smancerie, gesti d’affetto e dichiarazioni hanno colorato di rosa gli schermi dei televisori, addolcendo tutti i telespettatori. Pare proprio che i due protagonisti maschili siano Aka7even ed Esa. Chi sono le ragazze per le quali hanno preso una cotta? Il mondo del gossip è oramai in fermento, e non si parla d’altro che delle nuove possibili coppie del talent.

Il daily è cominciato con uno sfogo della ballerina Martina, che si è dichiarata stanca fisicamente. Ad occuparsi della casetta del talent, a patire da quest’anno, sono proprio i ragazzi stessi, ma pare che Martina contribuisca in modo più significativo rispetto agli altri. Questo, unito alle sfiancanti prove, ha decisamente messo la ballerina K.O. La ragazza ha deciso dunque di riposarsi, accoccolandosi sul divano insieme ad Aka7even. I due allievi, appoggiati l’uno all’altra, si son scambiati romantici gesti d’affetto. Ad un certo punto il ragazzo ha addirittura avvicinato il viso a pochi centimetri de quello di Giulia, evidentemente imbarazzata. Sembrerebbe proprio che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il secondo gossip riguarda invece la ballerina Giulia Stabile. La ragazza si è trovata di fronte ad una vera e propria dichiarazione d’amore! È accaduto tutto durante il daytime, ed è stato Esa Abrate a prendere coraggio e compiere il gesto, dopo essersi confidato con alcuni concorrenti suoi amici. La ballerina pare però non ricambiare i sentimenti del cantante: lo vede infatti solo come un amico, un punto di riferimento.

Nuovi amori ad Amici 2020: tutti gli ultimi gossip

Sembrerebbe proprio che la nuova stagione di Amici 2020 sia cominciata col botto. All’interno della casetta infatti, gli studenti hanno già cominciato a sbilanciarsi sentimentalmente. Pare proprio che i primi amori siano già sbocciati, e tutti i telespettatori sono curiosi di scoprire come andranno a finire le cose.