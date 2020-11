Alberto Matano, ancora guai con una collega: fingono, ma si odiano

Ancora al centro di numerose indiscrezioni di gossip. Alberto Matano, conduttore di La vita in Diretta, non avrebbe un ottimo rapporto con una collega

Il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano, è entrato ancora una volta al centro di numerosi indiscrezioni di gossip. Il conduttore, dopo il suo rapporto non eccelso con Lorella Cuccarini, avrebbe messo nel mirino un’altra collega, ossia Serena Bortone, la protagonista di Oggi è un altro giorno. I due starebbero fingendo di essere amici soltanto al lavoro visto che i due non si sopportano fuori dagli studi. L’indiscrezione è arrivata direttamente da Alberto Dandolo attraverso il settimanale Oggi: “Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”. Dopo la rivalità tra Matano e Lorella Cuccarini, ecco un nuovo confronto acceso con la sua collega ma non ci sarebbero confermo per ora.

Alberto Matano, problemi con la Bortone

I due non hanno ancora replicato alla notizia uscita in questi giorni. Alberto e Serena sono presentatori, rispettivamente de La vita in diretta e di Oggi è un altro giorno. I due format stanno riscuotendo tanto successo. Ottimo il suo ingresso della Bortone, dopo aver sostituito Caterina Balivo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare dettagli importanti direttamente dai due diretti interessati. Al momento tutto tace.