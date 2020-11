Al Bano padre padrone con Jasmine? Parla Antonella Clerici

Il rapporto tra Al Bano e sua figlia Jasmine sembrava rose e fiori. Ma Antonella Clerici ha rotto il silenzio e parlato di padre padrone.

In occasione della prima puntata del nuovo talent, prodotto dalla stessa casa di X Factor, “The Voice Senior”, la conduttrice Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al Messaggero.

Oltre a dirsi felice ed impaziente per il debutto del talent, ha svelato indiscrezioni su uno dei giudici, Al Bano e il suo rapporto con la figlia Jasmine.

La Clerici svela il rapporto di Al Bano con la figlia

Il nuovo talent, che vedrà esibirsi cantanti over 60, andrà in onda a partire da questa sera e nella giuria figurano i nomi di Al Bano, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. La conduttrice Antonella Clerici ha parlato Messaggero e ha detto di essere molto emozionata per questo nuovo format, dai produttori di X Factor.

La conduttrice ha inoltre presentato il parterre dei giudici: “Bertè è il rock. Gigi è il tecnico. Clementino il punto di rottura”, dicendo di essere anche un po’ in ansia, per quanto riguarda la ricezione del pubblico e lo share. Oltre ai pensieri e le aspettative sul programma, Antonella Clerici si è anche espressa con parole che hanno spiazzato tutti su uno dei giudici, Al Bano. La conduttrice, facendo riferimento al rapporto del cantante con la figlia ha detto: “Loro sono lo scontro generazionale. Lui padre padrone del Sud, lei una bella ragazza che ama la trap“.

Dopo le parole scottanti su Al Bano, la Clerici ha poi espresso un desiderio per quanto riguarda lo share del programma: “Spero di posizionarmi tra i risultati di The Voice of Italy e quelli di Tale e Quale Show. Sarebbe importante”. Nonostante quindi la voglia di emulare “The Voice”, però, la conduttrice ha voluto specificare che non lo condurrebbe.