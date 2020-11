Pamela Prati oggi compie 62 anni. Tra una vita sul piccolo schermo e lo scandalo di Mark Caltagirone, scopriamo di più su di lei.

La showgirl è nata nel 1958 a Ozieri. La sua fama è cominciata dopo il suo esordio come fotomodella e attrice. La svolta arriva quando viene notata da Pier Francesco Pingitore e ottiene il ruolo di primadonna negli spettacoli del Bagaglino.

Leggi anche -> Pamela Prati, il messaggio d’amore: “Mi manchi tantissimo”

La sua carriera prosegue tra il piccolo schermo e il teatro. Negli anni novanta approda sulle reti Mediaset diventando conduttrice televisiva di vari programmi.

Leggi anche -> Pamela Prati torna in scena: “Prati-gate? Verrà fuori la verità”

Pamela Prati: dagli esordi in televisione all’ultimo scandalo

A 18 anni inizia una brillante carriera da modella. Negli anni ottanta ottiene alcune parti cinematografiche in commedie sexy. Una comparsa sulla copertina dell’album Un po’ artista un po’ no di Celentano, alcuni servizi per la rivista Penthouse, il calendario Iveco, l’edizione italiana di Playboy e Playmen le fanno guadagnare una discreta popolarità. Il suo vero esordio televisivo arriva grazie alla compagnia del Bagaglino con lo show Biberon in onda su Rai 1. Arriva poi a condurre La sai l’ultima? con il collega Pippo Franco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Durante la sua carriera continua a condurre alcuni programmi tv e a partecipare come concorrente a diversi reality tra cui Il ristorante (2004) e L’isola dei famosi (2008). L’abbiamo vista anche nella casa del Grande Fratello Vip nel 2016 dove venne squalificata per numerose infrazioni. Sfortunatamente è stata travolta da uno scandalo nel 2018. La donna aveva dichiarato di essere in procinto di sposare un uomo chiamato Mark Caltagirone. La vicenda esplode in un caso mediatico.

Leggi anche -> Pamela Prati, le bugie sul padre: ecco chi è davvero e cosa ha fatto di imbarazzante

Nel 2019 si parla solo di questo, ma cominciano anche ad esserci molti dubbi sull’esistenza del presunto sposo. Alla fine la stessa Pamela Prati è costretta a confessare il esto, ma ancora oggi le motivazioni sono totalmente sconosciute e poco chiare. La showgirl ha anche pubblicato nel 2020 un libro autobiografico dal titolo Come una carezza.