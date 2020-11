Napoli Rijeka Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Rijeka è valido per la quarta giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si giocherà in un clima surreale questa sera al San Paolo, che già i tifosi partenopei hanno ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona, il match di Europa League che vede di fronte il Napoli contro i croati del Rijeka. Nonostante lo stadio vuoto a causa delle norme di contenimento del Coronavirus, il nome del Pibe de Oro risuonerà sugli spalti.

Leggi anche –> Morte Maradona, aperta un’inchiesta: la denuncia del suo avvocato

I giocatori, dopo la cocente sconfitta interna in campionato contro il Milan, dovranno riscattarsi subito contro la squadra croata e stasera questo impegno vale doppio, perché dovranno farlo anche nel nome di Maradona, scomparso ieri a 60 anni per un arresto cardiaco.

Leggi anche –> Maradona, il suo medico personale: “Morto perché curato male”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Napoli – Rijeka e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio San Paolo di Napoli tra i padroni di casa partenopei e gli ospiti croati è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Collection, Sky Calcio 3 e Sky Sport 484. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per il Napoli è la seconda sfida in assoluto contro una squadra croata, mentre la formazione padrona di casa vanta cinque precedenti con squadre italiane: nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1979-80, pareggiò in casa con la Juventus, perdendo poi due a zero in trasferta; nei gironi dell’Europa League 2017-18, perse 3-2 a San Siro contro il Milan, vincendo invece 2-0 a Fiume. In quest’ultima partita, sulla panchina della formazione rossonera sedeva Rino Gattuso. C’è infine la vittoria del Napoli all’andata.

Napoli e Rijeka, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Rozman stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

RIJEKA (4-2-3-1): Nevistic; Galovic, Velkoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.