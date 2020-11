Lilla Milan Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Lilla e Milan è valido per la quarta giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Sarà un Milan orfano di Ibrahimovic quello che oggi affronta in Francia per la quarta giornata di Europa League l’unico avversario che in questo avvio di stagione è riuscito a batterlo, ovvero il Lilla. I rossoneri infatti hanno la testa del campionato di calcio e sono imbattuto da 20 turni.

Sulla panchina rossonera stasera sarà seduto ancora una volta Daniele Bonera, che con il Milan ha militato per ben nove anni e dopo il ritiro dal calcio giocato è rientrato come collaboratore tecnico. L’allenatore che fa le veci di Pioli e del vice Murelli, positivi al Coronavirus, proprio col Milan si è tolto le più belle soddisfazioni della sua carriera.

Precedenti di Lilla – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d’Ascq tra i padroni di casa transalpini e i rossoneri è su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 28. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per il Milan, il Lilla è una sorta di bestia nera: le uniche partite perse dai rossoneri in casa contro una squadra francese sono state proprio contro il Lilla, un secco 2-0 subito nel dicembre 2006, quindi la sconfitta ottenuta nella gara di due settimane fa, con un nettissimo tre a zero, il peggior risultato in casa della sua storia. In un altro precedente, in Francia, le due squadre hanno pareggiato.

Lilla e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Galtier e Bonera hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

LILLA (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, André, Xeka, Bamba; Yazici, David.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.