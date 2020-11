Laura Pausini, il commento su Maradona scatena le polemiche

Laura Pausini ha condiviso la propria riflessione sulla morte del calciatore Diego Armando Maradona, avvenuta ieri.

A poche ore dalla scomparsa del calciatore Diego Armando Maradona, ci sono polemiche che ruotano intorno a come il mondo ha dato la notizie della sua morte, improvvisa e inaspettata. Questa è stata particolarmente sentita in Argentina, terra d’origine del calciatore e in Italia, la sua terra d’adozione.

In tutta Italia si è parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona, che giocò con il Napoli ed è considerato un simbolo per la città partenopea. La cantante Laura Pausini ha voluto dire la sua riguardo al modo in cui la notizia è stata trattata dai canali d’informazione. La scomparsa del calciatore è giunta nella Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne e, secondo l’artista, quest’importante tematica è stata messa in ombra alla luce della notizia sul calciatore. “In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate“, ha scritto su Instagram la Pausini.

Laura Pausini, polemiche social per il commento su Maraona

“Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… Nonostante stamattina ne abbiamo perse altre due. Non so davvero che pensare“, ha scritto Laura Pausini, scatenando non poche polemiche. L’artista è entrata in tendenza su Twitter e in molti non hanno gradito il modo in cui ha parlato della morte di Maradona e, soprattutto, che abbia voluto mettere in evidenza i trascorsi personali del calciatore.

Secondo molti utenti è stato fuori luogo parlare del calciatore in quel modo, criticando la persona che era, soprattutto facendolo il giorno della sua scomparsa. Altri hanno fatto notare alla cantante che Maradona era molto più di un calciatore, sia per la città di Napoli che per l’Argentina. Secondo un altro utente, è normale che l’opinione pubblica parli molto della scomparsa del fuoriclasse, come è capitato nel caso di Gigi Proietti per esempio.