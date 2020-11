Incidente, donna investita resta incastrata sotto l’auto: è tragedia

By

Una donna investita perde la vita dopo essere rimasta schiacciata dall’auto che l’ha travolta, le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

È dramma per via di un incidente. Il tutto è avvenuto nella località di Lacchiarella, piccolo centro abitato della provincia di Milano. Si tratta di una località di poco meno di 10mila abitanti. Qui una donna ha perso la vita dopo che un’auto l’ha investita e le circostanze dell’evento sono ancora in fase di ricostruzione. La vittima è stata ufficialmente identificata. Aveva 74 anni ed era una residente del posto.

Ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire se l’incidente che ha portato il conducente del veicolo a buttare sotto l’anziana sia da attribuire ad una tragica casualità. Oppure se questi fosse al volante in stato di alterazione psicofisica. I soccorritori e le forze dell’ordine accorsi per prestare aiuto hanno trovato la donna incastrata sotto alla macchina. Il fatto ha avuto luogo poco prima dell’ora di pranzo di giovedì 26 novembre.

Incidente, una donna muore investita: il conducente dell’auto è sotto choc

Purtroppo tutto è risultato inutile, con la donna già priva di vita quando paramedici ed autorità l’hanno raggiunta, assieme anche agli agenti della polizia locale ed ai vigili del fuoco. Le lesioni riportate dalla 74enne sono risultate di una gravita troppo elevata e che ne hanno provocato il decesso sul colpo. Al volante c’era un uomo di 69 anni, portato a sua volta in ospedale perché in stato di choc. L’uomo ha ricevuto un ricovero in codice verde.

