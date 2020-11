Giovanni Naldi, chi è il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche

By

Giovanni Naldi è l’uomo che è riuscito a catturare il cuore di Michela Quattrociocche. Scopriamo tutto su di lui.

Naldi è un imprenditore italiano e figlio di Roberto Naldi. L’uomo fa parte di una ricca famiglia di albergatori. Da qualche tempo ha fatto parlare si sé proprio a causa del fidanzamento con Michela Quattrociocche.

Dopo aver ufficializzato il fidanzamento i due erano partiti alla volta di Mykonos doveva avevano trascorso le vacanze estive in un’atmosfera romantica.

Giovanni Naldi: il rampollo che ha conquistato la bella attrice

Su Giovanni Naldi non si hanno molte informazioni in quanto è abbastanza estraneo alle luci della ribalta e al mondo dello spettacolo. Sulla sua vita, sappiamo che il padre ha inserito lui e la sorella Adele nella direzione della Roberto Naldi Collection. Questa è una lussuosa catena di alberghi il cui target non sono solo i vacanzieri ma anche businessman. Nel 2016 avrebbe raggiunto un fatturato di circa 45milioni di euro grazie ad una occupazione media del 70%.

Del giovane Naldi sappiamo che è un appassionato di cavalli e di arte. Ama molto anche la sua famiglia, ma appena ha un attimo di tempo viaggi in giro per il mondo. In base alle informazioni arrivare al settimanale Chi e poi divulgate, l’incontro tra i due sarebbe avvenuto casualmente. Si sarebbero incontrati nella palestra a Parco dei Principi.

La loro relazione è stata ufficializzata nei mesi estivi nei quali i due hanno anche fatto una romantica vacanza a Mykonos. La coppia è già molto amata e continua ad attirare un numero sempre maggiore di curiosi. Chissà cosa ci regaleranno in futuro. Di sicuro, Michela Quattrociocche ha trovato grande serenità dopo il divorzio da Alberto Aquilani.