GF Vip, Giulia Salemi offesa dalla moglie di Paolo Bonolis

Giulia Salemi, da poco nella Casa del Grande Fratello VIP, è preda facile di gossip e polemiche. Questa volta è toccato alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

La moglie del conduttore Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non ha fatto sconti alla modella e gieffina Giulia Salemi.

Le affermazioni dell’imprenditrice non sono passate inosservate e hanno generato polemiche perché giudicate offensive e irrispettose nei confronti della modella italo-persiana.

Giulia Salemi, “quella col vestito aperto”

Sonia Bruganelli è stata ospite quest’oggi 26 novembre di Casa Chi e si è espressa riguardo alla modella e gieffina Giulia Salemi. Quest’ultima, arrivata nella Casa del Grande Fratello da poco è in aperta polemica anche con Elisabetta Gregoraci.

La moglie di Paolo Bonolis si è espressa in un modo da molti giudicato offensivo nei confronti di Giulia e le sue parole hanno fatto infuriare molti utenti sul web, sopratutto sui social. In un momento delicato come questo, dopo lo scandalo del tutorial per la spesa sexy di Detto Fatto, questa uscita infelice della Bruganelli suonano ancora più offensive e stridentu.

L’imprenditrice si è riferita alla modella con questa frase: “Giulia è la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia insieme a Dayane Mello?”, sminuendo il ruolo della ragazza e il suo lavoro, nonché la sua presenza al Festival di Venezia. E questo ha fatto arrabbiare tutti.

Ma la 46enne, nella sua ospitata di oggi a Casa Chi, non ha perso l’occasione anche per inserirsi nella querelle tra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci, prendendo le parti di quest’ultima e giudicando male il comportamento della bellissima modella italo-persiana.