Diego Maradona, verità sulla foto finale: controversie e rabbia

La leggenda del calcio, Diego Armando Maradona, è morto ieri all’età di 60 anni, in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto nella sua casa a Buenos Aires, dove l’ex giocatore si stava riprendendo in seguito all’intervento chirurgico subito il mese scorso.

Maradona è stato vincitore della Coppa del Mondo ed è riconosciuto come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi e la sua morte, avvenuta all’età di 60 anni, è tragica. L’ex giocatore ha sofferto un arresto cardiaco mentre si stava ancora riprendendo dall’operazione al cervello alla quale si era sottoposto il mese scorso. Una foto ha iniziato a circolare sul web come la foto finale della leggenda del calcio, condivisa dal medico personale della famiglia, Leopoldo Luque. La foto condivisa dal medico ha generato, però, molta rabbia, in quanto è stata considerata un oltraggio alla memoria di Maradona.

L’ultima foto di Diego Armando Maradona

Leopoldo Luque si è ampiamente scusato, ancor prima della morte di Diego Maradona: “Pensavo che questa foto avrebbe riscosso successo, ma non è stato così. Offro le mie scuse a chiunque si sia sentito offeso o abbia ritenuto che la foto non era appropriata. La foto era stata approvata da Diego, voglio chiarire che non è stata una decisione che ho preso da solo“, ha detto il medico di famiglia, in seguito alle polemiche che sono nate dopo la condivisione dello scatto.

Nonostante centinaia di media in tutto il mondo l’hanno proclamata come la foto finale di Diego Maradona, lo scatto condiviso da Luque non è stato l’ultimo dell’icona del Barcellona e del Napoli. L’ultima foto dell’ex giocatore, infatti, è stata scattata dal figlio Diego Fernando, di 7 anni, e condivisa su Instagram la scorsa settimana, con la didascalia: “Mi manchi tanto papà“. A Napoli, dove Maradona era idolatrato, le scuole hanno chiuso in memoria della scomparsa della leggenda e l’Argentina terrà tre giorni di lutto.