Cluj Roma Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Cluj e Roma è valido per la quarta giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Trasferta romena per la Roma, che tenterà di allungare la striscia positiva in Europa League e a ipotecare il passaggio del turno: con una vittoria i giallorossi sarebbero qualificati con due giornate di anticipo e sicuramente vorranno chiudere oggi la pratica. Di fronte un avversario che all’andata è apparso alla portata.

L’incognita per i giallorossi sarà legata soprattutto al meteo: fa molto freddo in Romania, dove stasera si giocherà a due gradi sotto zero. Fonseca invita a non sottovalutare l’impegno: “Loro vogliono dimostrare che sono una squadra migliore di quella vista all’andata. Sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa”.

Precedenti di Cluj – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca tra i padroni di casa romeni e gli ospiti giallorossi è su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Sarà possibile vedere la partita in chiaro su Tv8 e sul sito del canale in streaming.

Cinque sono i precedenti tra queste due formazioni in competizioni europee: 3 sono le vittorie romaniste, compresa quella di due settimane fa, con un pareggio e una sconfitta. Nella Champions League 2008/2009, i giallorossi caddero in casa per 2-1 e vinsero la gara di ritorno in Romania per 3-1. Due anni dopo, nella stessa competizione vinsero in casa di misura, pareggiando poi la trasferta in Romania. Il Cluj ha altri quattro precedenti contro squadre italiane nelle coppe: oltre che con la Lazio già citata, ha giocato due volte con l’Inter perdendo entrambi gli scontri nei sedicesimi di finale di Europa League 2012/2013.

Cluj e Roma le due squadre in campo: le formazioni

Patrescu e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh.