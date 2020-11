Carlo Conti, lutto gravissimo per lui e per tutta la Toscana

Carlo Conti dà la notizia del lutto gravissimo nell’ambito del teatro fiorentino. Muore Brunetto Salvini dopo una lunga carriera.

Carlo Conti ha dato una triste notizia ai suoi followers di Instagram, più di 300 mila, condividendo la scomparsa di uno degli ultimi “Stenterelli”. Un lutto per l’intera Toscana e tutti gli amanti del teatro.

“Il teatro fiorentino perde un grande protagonista ed il suo ultimo vero Stenterello. Ciao Brunetto“, scrive Carlo Conti sul proprio profilo Instagram. Dà l’addio al celebre attore di teatro Brunetto Salvini, morto nella giornata di ieri a Scandicci all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal Comune di Scandicci, attraverso le parole del sindaco Sandro Fallani: “Brunetto negli ultimi anni ci ha fatto uno straordinario regalo. L’autore, attore e regista di teatro in vernacolo ha donato alla Biblioteca di Scandicci il materiale documentario prodotto nella sua carriera assieme alle opere della figlia Lucilla, anch’essa scomparsa prematuramente. Brunetto riusciva sempre, magicamente, a sdrammatizzare e, in qualsiasi occasione ho avuto la fortuna di incontrarlo, sono uscito con un sorriso in più. Grazie infinite Brunetto, interprete di una spettacolare e pura fiorentinità“.

Scompare Brunetto Salvini, ultimo autore in vernacolo

Brunetto Salvini era un attore, autore di commedie in vernacolo e di innumerevoli testi per trasmissioni televisive e radiofoniche, ma non solo. Era riuscito a far uscire il vernacolo fiorentino dal teatro, portandolo in tv e al cinema. Grazie a lui attori e registi toscani come Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e molti altri ancora hanno avuto una tale ascesa.

Come attore, Brunetto Salvini ha calcato il palcoscenico con i più grandi nomi del teatro fiorentino: Gianna Sammarco, Giovanni Nannini, Sergio Forconi, Beppe Ghiglioni, Valerio Ranfagni. Scompare a 93 anni, tra il dolore dei suoi cari e di tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento.