Lutto per Asia Argento: morta la mamma Daria Nicolodi

Un grave lutto ha colpito oggi Asia Argento: morta la mamma Daria Nicolodi, a lungo compagna e musa del padre Dario.

Si è spenta Daria Nicolodi, a lungo compagna e musa del regista maestro dell’horror Dario Argento e mamma dell’attrice Asia Argento. La donna aveva 70 anni. Figlia di Fulvia Caselli e del figlio di Aurelio Nicolodi (noto irredentista e fondatore dell’associazione nazionale ciechi), Daria nasce a Firenze.

Ha esordito nel cinema nel cast di “Uomini contro” di Francesco Rosi, nel 1970, e prima di conoscere Dario Argento ha recitato per Elio Petri e Carmelo Bene. Nel 1975, l’esordio in una pellicola del regista maestro dell’horror, ovvero Profondo Rosso. Nello stesso anno è nata la figlia della coppia, ovvero Asia Argento.

Asia Argento ricorda la mamma Daria Nicolodi con un post e alcune foto

In precedenza, Daria Nicolodi aveva avuto una relazione con lo scultore Mario Ceroli dalla quale nasce la sua prima figlia, Anna, scomparsa nel 1994 a soli 21 anni. I suoi ruoli più importanti sono quelli in Maccheroni di Ettore Scola e in Inferno, Tenebre e Suspiria (altro film cult del regista italiano) del compagno Dario Argento. Con il regista condivide anche l’esperienza dell’arresto per detenzione di hashish: i due vennero poi assolti perché la sostanza era per uso personale.

Sconvolta dalla morte della madre sua figlia Asia Argento, che su Instagram le dedica queste parole, postando anche diverse foto che le ritraggono insieme: “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”.