Antonella Mosetti, una vampiressa seducente: “Chi ti resiste” VIDEO

Da Antonella Mosetti ecco arrivare degli scatti e delle clip postate su Instagram nei quali lei si mostra come al solito provocantissima.

La carica di sensualità della quale è dotata Antonella Mosetti è propria di poche altre donne in giro. La 45enne showgirl romana si diverte ad esibirsi in delle scenette e in delle pose nelle quali sciorina tutta la seduzione che contraddistingue la sua persona. Ogni volta l’epilogo è lo stesso: piovono complimenti a cascata e commenti dei suoi fans innamoratissimi di lei. La bella Antonella piace per quel suo essere femme fatale, per un pò di sana sfacciataggine mostrata, che non fa che rendere più desiderabile lei come qualsiasi altra donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Da lei arrivano tante volte non solo testimonianze visive di quanto sia bella, ma anche parole a volte forti su ciò che a suo dire non va. Ad esempio nei mesi scorsi aveva difeso a spada tratta Flavio Briatore dalle polemiche che avevano investito l’imprenditore piemontese riguardo alla apertura del ‘Billionaire’ e di altri locali della movida estiva d’alto bordo in Sardegna. Cosa avvenuta nonostante la pandemia in corso da inizio anno in Italia.

Antonella Mosetti, ogni volta su Instagram è uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)