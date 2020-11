Alberto Matano dice basta, il messaggio del conduttore sui social

Il conduttore Alberto Matano ha pubblicato un post per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. Scopriamolo insieme.

Ieri, 25 Novembre 2020, è stata la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In Italia e nel mondo intero, la maggior parte delle persone, Vip e non, si è dedicata alla scrittura di messaggi, appelli, e storie, schierandosi ufficialmente contro alla violenza di genere. Anche Alberto Matano non è rimasto con le mani in mano, ha infatti condiviso con il suo pubblico un caloroso invito a non rimanere in silenzio.

Il conduttore ha deciso di esprimere la sua opinione, e lo ha fatto tramite social. L’uomo è stato diretto e conciso, ma è riuscito in poche righe a lanciare un messaggio chiaro e tondo, e soprattutto di vitale importanza. Soltanto tre foto, accompagnate dalla scritta “Basta.” e nulla più. Scopriamole insieme.

I tre scatti condivisi dal conduttore lo raffigurano nella prima con le mani sulle orecchie, nella seconda con una mano sulla bocca, e nella terza con le mani sulle orecchie. Il messaggio lanciato è limpido e inequivocabile: non vedo, non parlo, non sento. Il suo dunque è un invito di impatto fortissimo: quello a non rimanere in silenzio.

Non rimanere in silenzio significa difendere, denunciare, non voltarsi dall’altra parte. Tra tutti i messaggi che Alberto Matano avrebbe potuto lanciare, ha scelto sicuramente uno dei più importanti e saggi. Stop alla violenza di genere, rompiamo il muro del silenzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

