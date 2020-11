Vanessa Incontrada, la lettera del figlio 12enne commuove i fans

Vanessa Incontrada, la lettera scritta dal figlio Isàl commuove i fans: non esiste modo migliore per augurare un buon compleanno.

Ieri, 24 novembre, Vanessa Incontrada ha festeggiato il suo 42esimo compleanno. La bellissima presentatrice spagnola ha trascorso la giornata in modo molto tranquillo, con la famiglia, anche perché la situazione d’emergenza sanitaria non lascia molte alternative. Ieri pomeriggio ha comunque voluto dedicare parte del suo tempo ai fans che ogni giorno la seguono in televisione e sui social, e ha pubblicato un video di ringraziamento per gli auguri ricevuti. “Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Vanessa tanti auguri a me! Bacini amici!”, ha pubblicato come didascalia del video-selfie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada, la lettera del figlio commuove i fans

Ma ciò che ha davvero emozionato i followers della Incontrada è la lettera che la showgirl ha pubblicato questa mattina, scritta dal figlio Isàl, che di anni ne ha 12.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

“Auguri mamma mia” scrive il bambino, “Sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile. Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni. Mi hai aiutato in momenti difficili nella mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli. Ti voglio bene!”.