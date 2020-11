By

Valerio Binasco è un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore e regista teatrale alessandrino.

Valerio Binasco è un attore e regista teatrale italiano che si è distinto anche nel mondo del cinema del nostro paese, recitando accanto a nomi importanti del grande schermo.

Tutto quello che si sa sulla sua brillante carriera e sulla sua vita privata.

Valerio Binasco, chi è e cosa ha fatto

Valerio Binasco è nato a Paderna, in provincia di Alessandria, Piemonte, il 20 giugno del 1964 e si è alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Dalla scuola dello Stabile si è diplomato nel 1988 e ha debuttato come attore in diverse produzioni di Marco Sciaccaluga. Sempre nel capoluogo ligure è stato protagonista del Re cervo di Gozzi e di Ivanov di Cechov.

Non solo attore, Binasco è anche regista! Ha lavorato in molti dei maggiori teatri stabili pubblici e privati d’Italia, tra cui quelli di Torino, Roma, Genova, Milano, Marche, Prato, Parma, Verona, Palermo, Firenze, Spoleto, Siracusa, Taormina. Negli ultimi anni Binasco ha intensificato i suoi rapporti con il Teatro Stabile di Torino, firmando alcune importanti produzioni.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, la sua attività è molto significativa e lo ha visto recitare in film accanto ad alcuni giganti del grande schermo nel nostro paese come Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Luca Zingaretti e molti altri.

Della vita privata di Valerio Binasco, sappiamo che è sposato con Veronica Mona, che ha due figli e si è trasferito a vivere a Brisbane con la famiglia perché sua moglie ha origini australiane. Ha sempre dichiarato di preferire la visione leggera della vita tipica di lì, rispetto alla pesantezza europea.