Valeria Solarino fidanzata con Giovanni Veronesi: “Ci sposeremo vecchi”

L’attrice Valeria Solarino e la sua vita privata fidanzata con Giovanni Veronesi, noto e amato regista: “Ci sposeremo da vecchi”.

Venezuelana di nascita, classe 1978, Valeria Solarino è oggi la protagonista femminile della serie tv ‘L’Alligatore’, nata dai romanzi di Massimo Carlotto dedicati a questo personaggio anomalo della letteratura noir italiana. La nota attrice ha esordito davvero molto giovane a teatro. Fu invece Mimmo Calopresti a darle il primo ruolo cinematografico.

La svolta nella sua carriera cinematografica arriva nel 2003 quando prende parte a ‘Fame Chimica’ (film cult tra i più giovani) e a ‘Che ne sarà di Noi’. Sul set di quest’ultimo film, conosce Giovanni Veronesi: i due stanno insieme dunque da tre lustri, ma di matrimonio non sembrano volerne sentire parlare.

La lunga relazione tra Valeria Solarino e Giovanni Veronesi

In una vecchia intervista a Vanity Fair, l’attrice ha rivelato: “Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese”. Ha anche sottolineato: “Vorrei che le nostre mani continuassero ad unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana”.

Più di recente, al settimanale ‘Grazia’, lei ha spiegato che la sua è “già una famiglia”, quindi rispetto al discorso ‘figli’ che non hanno mai avuto Valeria Solarino ha spiegato: “Mettiamola così: ho cinque nipoti talmente belli che, essendo io competitiva, i miei figli non potrebbero eguagliarli. Non ho una vita perfetta, ma è una vita serena e bella perché io e Giovanni ci siamo trovati. E siamo felici così”.