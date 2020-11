The Voice Senior, Jasmine Carrisi e la promessa di papà Al Bano

Prima dell’inizio di The Voice Senior, Al Bano Carrisi ha fatto un’importante promessa alla figlia Jasmine.

Venerdì sera, il 27 novembre, ci sarà la prima puntata di The Voice Senior, talent musicale dedicato a quegli artisti che per varie ragioni non sono riusciti a sfondare nel mondo della musica. Si tratta di una seconda opportunità per persone con talento che in seguito a vicissitudini della vita si sono trovati a dover percorrere una strada differente da quella dello spettacolo.

Leggi anche ->Jasmine Carrisi, confessione su Al Bano: “Mi ha fatto soffrire…”

Uno degli elementi di maggiore curiosità del programma è sicuramente la presenza di Jasmine Carrisi, figlia 19enne di Al Bano al suo debutto nel mondo della televisione. La ragazza sogna di diventare una cantante professionista e qualche mese fa ha fatto uscire il suo primo singolo (Ego). Una carriera complicata che prevede impegno e duro lavoro per arrivare al top e soprattutto per rimanerci.

Leggi anche ->Jasmine Carrisi presenta il suo fidanzato: la reazione di Al Bano e Loredana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano e la promessa fatta alla figlia Jasmine Carrisi

Proprio in vista del prossimo appuntamento con The Voice Senior, il settimanale Nuovo ha intervistato Al Bano, chiedendogli proprio cosa si attende da questo debutto televisivo per la figlia. Il cantante di Cellino San Marco ha risposto: “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice. Ovviamente poi dovrà passare dalla teoria alla pratica, scontrandosi con la realtà del fare”.

Al Bano poi aggiunge quella che sembra essere una promessa: “penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande”. L’artista ha spiegato di aver già preparato la figlia a ciò che l’aspetta, ovvero le inevitabili critiche che un ruolo pubblico come questo comporta: “Se sei intelligente gli attacchi non possono che rafforzarti. Ti fanno capire se a essere dalla parte sbagliata sono le persone che ti attaccano e se sei tu che devi rivedere qualcosa di te”.

In conclusione il cantante ha chiarito una volta per tutte la questione Sanremo. Da quando la figlia ha pubblicato il suo primo singolo si rincorrono le voci di una partecipazione al Festival della musica italiana insieme al padre, ma Al Bano ha chiarito che per quest’anno non c’è possibilità che questo desiderio si avveri.